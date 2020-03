Institution in Rommerskirchen : Das Feldbahnmuseum bangt um seine Existenz

Institution in Rommerskirchen

In der Krise ist Feldbahnmuseumschef Marcus Mandelartz besonders gefordert, die Aktiven bei der Stange zu halten. Foto: Museum

Oekoven Hohe Kosten, keine Einnahmen: Kreisauflagen und die aktuelle Corona-Krise setzen der Einrichtung in Oekoven sehr zu. Ein Interview.

Herr Mandelartz, Sie sind Vorsitzender des Trägervereins für das Feld- und Werksbahnmuseum in Oekoven. Normalerweise starten Sie im Mai mit dem ersten Fahrtag in die neue Saison. Aber nun dominiert das Corona-Virus alles...

Marcus Mandelartz Ja. Ursprünglich hatten wir für Mai diesmal sogar ein Fest geplant, um die erfolgreich beendete Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen zu feiern, die der Rhein-Kreis Neuss uns auferlegt hatte. Aber wegen der aktuellen Corona-Krise haben wir diese Veranstaltung und bis auf Weiteres auch alle anderen in unserem Museum abgesagt.

Das klingt so, als stünde Ihnen nach dem wegen des Streits mit dem Kreis bereits so schwierigen Vorjahr erneut eine harte Zeit bevor.

Mandelartz Das ist leider wahr. Die Auflagen des Kreises haben uns fast 100.000 Euro gekostet. Dabei bringen Sie keine sinnvolle Verbesserung. Wir mussten eine teure Brandwarnanlage installieren, über die ich als Vereinsvorsitzender per E-Mail, SMS oder Sprachanruf über angeliche Brände im Museum informiert werde. Ich muss dann entscheiden, ob es tatsächlich brennt oder nicht. In erster Linie ist das eine Anlage für Fehlalarme. Zweiter großer Posten war die Ertüchtigung der Feuerwehrzufahrt zum Museumsgelände. Sie wurde verlangt, obwohl sie zuvor von 40-Tonner-Lkw zum Schienenabladen befahren worden war. Diese Arbeiten hätten wir in Eigenleistung erbringen können, aber der Kreis hat auf einem Fachunternehmen bestanden.