Brauchtum in der Gemeinde Rommerskirchen feiert vier Tage mit seinen Schützen

Im vergangenen Jahr hatte der damals noch neue Rommerskirchener Dorf- und Festplatz seine Feuertaufe beim Schützenfest bestanden, an diesem Wochenende bildet er nun zum zweiten Mal die Kulisse bei diesem Volks- und Heimatfest, in dessen Mittelpunkt das Kronprinzenpaar Michael und Andrea Meisen stehen wird, das am Sonntag, 27. August, ab 11.30 Uhr proklamiert wird.