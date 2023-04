Verwaltung in Rommerskirchen FDP will Rathausmitarbeiter binden

Die Gründe waren unterschiedlich, Fakt ist aber, dass es im Rommerskirchener Rathaus in den vergangenen rund anderthalb Jahren eine ganze Reihe von personellen Veränderungen und Umwälzungen gegeben hat. Bürgermeister Martin Mertens hatte in der Vergangenheit mehrfach darauf verwiesen, wie schwierig es für eine vergleichsweise kleine Kommune wie Rommerskirchen sei, gute, junge Kräfte zu bekommen und auch zu halten. „Mit der Besoldung beim Kreis oder bei größeren Städten können wir nicht mithalten“, hatte der Verwaltungschef erläutert. Die örtliche FDP wünscht sich Maßnahmen, mit denen gegengesteuert werden kann und möchte bewährte Kräfte längerfristig ans Rommerskirchener Rathaus binden. Ihr Fraktionschef Stephan Kunz hat in diesem Zusammenhang die Erstellung eines „Führungsleitbildes“ gefordert.