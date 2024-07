Veranstaltung in Rommerskirchen FDP sorgt sich um den neuen Festplatz

(ssc) Der 2022 offiziell eröffnete Rommerskirchener Fest- und Schützenplatz am Rande des Gewerbegebiets ist am Wochenende Schauplatz eines Spektakels mit großen Lkw-artigen Fahrzeugen, sogenannten Monstertrucks. Die FDP macht sich Sorgen um die Unversehrtheit des Platzes und hat 13 Fragen an Bürgermeister Martin Mertens geschickt. FDP-Fraktionschef Stephan Kunz will unter anderem wissen, wer für mögliche Schäden am Platz aufkommt und erkundigt sich auch nach diversen anderen Details, etwa nach der Gebühr für die Vermietung.