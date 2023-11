Baupläne in Rommerskirchen FDP kritisiert Studie zu Turnhalle an der Kastanienschule

Die Freien Demokraten in Rommerskirchen unterstützen weiterhin die Errichtung einer neuen Turnhalle für die Kastanienschule in Hoeningen. Die Ergebnisse der von der Verwaltung in Auftrag gegebenen Machbarkeitsstudie, die im September im Bauausschuss von Architekt Heinz Berger vorgestellt wurde, kritisieren sie in einer jetzt veröffentlichten Pressemitteilung aber deutlich als „voreingenommen und nicht objektiv“.