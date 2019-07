Musikreihe in Rommerskirchen : Fast nur „Newcomer“ beim Frixheimer Sommer

Frixheim Vom 20. Juli bis einschließlich 24. August gibt es jeden Samstag im Garten der Kreuzkirche Live-Musik.

Radikal neu ist die musikalische Ausrichtung: Mit Ausnahme von „ButzRock", gleichsam der „Hausband" des Frixheimer Sommers, die zum Abschluss der Veranstaltungsreihe am 24. August auftreten wird, treten im Kirchgarten ausschließlich neue Bands auf. Zum Auftakt am Samstag, 20.Juli, gilt dies zum beispiel für die „Flexible Tones". Am 27. Juli ist die Bühne frei für „Highway 72", während am 3. August „Slebied" ihr erstes Gastspiel in Frixheim geben. Am 10. August ist die Band „Playground" im Einsatz, während "No!Plush" am 17. August aufspielt. Den Schlusspunkt setzen dann am 24. August „ButzRock" sowie Rocco Recycle und Jean D'Auberlaque, alias Bernd Wisser und Jochen Oberlack, die im vergangenen Herbst bei ihrem ersten gemeinsamen Auftritt den Saal der Gaststätte „Schmitze Sofie" in Evinghoven gerockt hatten.