Freizeit in Rommerskirchen Familienfreizeit und Zeltstadt in Frixheim geplant

Der gerade in den Ruhestand verabschiedete Reinhard Giese hatte den Beweis erbracht. „Niemand hatte gedacht, dass man im Rhein-Kreis Urlaub machen kann“, hatte der langjährige Jugendpfleger beim Kreisjugendamt unlängst bei seinem letzten Dienstbesuch in Rommerskirchen mit Blick auf die Zeltstadt im vergangenen Jahr in der Gemeinde gesagt. Und dann war eben diese Zeltstadt, die auf dem alten Frixheimer Sportplatz aufgebaut worden war und zu der auch eine Familienfreizeit gehört hatte, ein voller Erfolg geworden. An der Freizeit hatten zehn Familien teilgenommen. Und weil das Angebot so gut ankam, soll es in diesen Sommerferien eine Wiederholung geben, wie Petra Koch von der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Kreises jetzt mitteilte.