Rommerskirchen : Familiencafé feiert ersten Geburtstag

Rommerskirchen Das Café im Jugendhaus JUST-in existiert seit einem Jahr und läuft bestens.

Nach den Worten von Ursula Helle, die als Engagementförderin seit 2017 in der Pfarreiengemeinschaft Rommerskirchen/Gilbach tätig ist, hat das Familiencafé schon einige Schritte in Richtung auf das anvisierte Ziel gemacht: „Die Besucher sollen das Café letztlich in eigener Regie führen können“, sagt sie. JUST-in-Leiterin Friederike Winterberg gehört zwar nach wie vor zum Team, hat sich aus der täglichen Arbeit inzwischen etwas zurückgezogen. Ursula Helle indes will so lange an Bord bleiben, bis das Familiencafé tatsächlich auf eigenen Beinen laufen kann. Das Projekt beruht auf einer Kooperation zwischen Katholischen Familienzentrum, der Pfarrei St. Peter und der Katholischen Jugendagentur in Düsseldorf. Ungeachtet dessen steht es allen Familien, unabhängig von ihrer Religionszugehörigkeit offen, wie Ursula Helle betont.