Rommerskirchen : Fahrtag im Feldbahnmuseum

In Oekoven kann man mit alten Bahnen fahren. Foto: Tinter, Anja (ati)

Rommerskirchen Es ist ein Erlebnis, das Erwachsenen meistens genauso gut gefällt wie Kindern: Eine Fahrt mit der Bahn im Feld- und Werkbahnmuseum im Rommerskirchener Ortsteil Oekoven.

Am Sonntag, 1.September, organisiert der Förderverein der Einrichtung wieder einen Betriebstag mit diversen Fahrten. Auch das Museum wird geöffnet sein – in der Zeit von 10 bis 18 Uhr. Dort werden Fahrzeuge, Anlagen und Einrichtungen aus dem Bereich der Feld- und Werkseisenbahnen gezeigt, die der Förderverein erhalten und der Öffentlichkeit mithilfe einer Demonstrationsanlage möglichst wirklichkeitsnah vorführen möchte, wie es auf der Internetseite des Museums heißt. Den Schwerpunkt bildet die Sammlung von Fahrzeugen in 600 Millimetern Spurweite aus den Sparten Materialtransportbahn, Grubenbahn, Kleinbahn, Baustellenbahn, Landwirtschaftsbahn und militärische Feldbahn.