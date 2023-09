Trauer in Rommerskirchen Ex-Vizebürgermeister Heinz-Werner Vetten stirbt mit 68

leben in Diensten des Caritasverbands, wo er als Sachbearbeiter im Referat für Erholungsmaßnahmen des Caritasverbands begann. In mehr als vier Jahrzehnten bei der Caritas war er bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im März 2019 über 37 Jahre lang als Leiter des Caritashauses St. Aldegundis in Kaarst-Büttgen tätig. Pionierarbeit leistete Heinz-Werner Vetten, als er als einer der ersten Heimleiter der Caritas in seiner Einrichtung einen Sozialen Dienst einrichtete. Zudem sei es ihm gelungen, zahlreiche Ehrenamtler für das Caritashaus zu gewinnen, sagte der damalige Caritas-Chef Norbert Kallen bei Vettens Verabschiedung.