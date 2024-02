Feuerwehr in Rommerskirchen „Mein Hobby war mein Beruf“

Der gelernte Zerspannungstechniker steckte viel Herzblut in seine ehrenamtliche Tätigkeit bei der Feuerwehr und ist sich sicher: „Ohne Ehrenamt funktioniert es nicht.“ Im Rhein-Kreis-Neuss sei er nach eigenen Angaben der letzte ehrenamtliche Leiter bei der Feuerwehr gewesen. „Mein Nachfolger ist hauptamtlich beim Ordnungsamt beschäftigt und hat somit den gleichen Arbeitgeber“, sagt Bauer. Der 69-Jährige steckte nicht nur viel Herzblut in die Feuerwehr, sondern auch sehr viel Zeit. „Ich war früher fast keinen Abend zu Hause“, erinnert sich Bauer zurück. Mit der Vereinbarkeit von Familie, Beruf und Ehrenamt sei es dann doch nicht immer ganz so einfach gewesen. Was ihm in dieser Zeit sehr geholfen hat, waren viel Verständnis und Empathie von allen Beteiligten. „Ich habe das vor 30 Jahren mit meiner Frau abgesprochen und es war in Ordnung für sie“, sagt Bauer. Für seinen Einsatz wurde er 2022 mit einer Ehrengabe geehrt. Bürgermeister Martin Mertens würdigte Werner Bauer bei seiner Verabschiedung in den Ruhestand als „Integrationsfigur“ und betonte, dass dieser sich „weit über das geforderte Maß hinaus für die Feuerwehr und damit für die Allgemeinheit engagiert hat.“