Betreuung in Kita und Ganztag Erziehermangel trifft auch Rommerskirchen

Seit Jahren werden in Kindertagesstätten und im Offenen Ganztag an Schulen (OGS) händeringend Erzieherinnen und Erzieher gesucht. Das ist auch in der Gemeinde Rommerskirchen nicht anders. In den sieben kommunalen Kitas in Rommerskirchen sind immer wieder Stellen ausgeschrieben, eine Besetzung ist mitunter schwierig. „Wie in allen Bereichen ist es auch in diesem Bereich nicht leicht, gut ausgebildete Fachkräfte zu bekommen“, erklärt Personaldezernentin Susanne Garding-Maak. Weil überall ErzieherInnen gesucht würden, könnten sich Bewerber mehr oder weniger ihre Stellen aussuchen und tun das auch.