Premiere in Rommerskirchen Erstmals Weihnachtsmarkt an zwei Tagen

Geplant ist ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt. Die Einzelheiten: An beiden Tagen wird der Weihnachtsmann vor Ort sein und auf der Bühne Weihnachtsgeschichten vorlesen, zudem wird er Süßigkeiten an die Kinder verteilen. Außerdem gibt es Bastelaktionen für die Kleinsten. Auch das beliebte Kinderschminken wird wieder angeboten. Highlights werden sicherlich die Eisenbahn und das Karussell sein – und was ein echtes Pfadfinderzelt ist, können die meisten Kinder auf dem Weihnachtsmarkt erfahren. Klassische Weihnachtslieder dürfen eine Woche vor dem Fest auf der Bühne natürlich nicht fehlen, auch ein weihnachtliches Bühnenprogramm ist geplant. So bietet die Tanzschule Möcke aus Pulheim, die zum ersten Mal in Rommerskirchen auftritt, an beiden Tagen weihnachtliche Darbietungen. Die Gemeinschaftsgrundschule Frixheim sorgt ebenso für weihnachtliche Musik wie die Kreismusikschule mit ihren Blechbläsern. Kult-DJ AIZO alias Christian Herzogenrath steht auf der Bühne. Auch die Blechrebellen sind vertreten. Der Glühweinstand wird traditionell ausschließlich von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Rathauses betrieben. Auch die katholische und die evangelische Kirchen sind wieder mit dabei. Gleiches gilt erstmals für die in diesem Jahr gegründeten Rommerskirchener Pfadfinder. Die Öffnungszeiten sind am Samstag, 16. Dezember, von 16 bis 22 Uhr und am Sonntag, 17. Dezember, von 12 bis 18 Uhr.