Für eine bessere Ernährung : Kochtipps für die Frixheimer Pusteblumen-Pänz

Frixheim Die Kinder in der Frixheimer Tagesstätte nahmen an einem Ernährungsprojekt teil. Dabei konnten sie sowohl einkaufen als auch gesunde Leckereien zubereiten.

Früh übt sich, wer sich gut ernähren und gesund durchs Leben kommen möchte. Dieser Devise sind jetzt 16 Vorschulkinder aus der Kindertagesstätte Pusteblume in Frixheim gefolgt. Mit sichtlich Spaß an der „Arbeit“ bereiteten sie in ihrer Einrichtung leckere Gerichte mit Obst, Gemüse und Milch zu. Zu der pädagogischen Praxiseinheit gehörte sogar ein kleiner Kaufladen mit allem, was zum Einkaufen dazu gehört, einschließlich Kühlregal. Dort konnten die Kinder die Zutaten auswählen und besorgen.