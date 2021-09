Zeichen der Verbundenheit : Erinnerungsstein beim Erntedankumzug in Rommerskirchen aufgestellt

Beim Erntedankumzug fuhren 33 geschmückte Trecker mit. Auf der Festwiese des BSV wurde ein Erinnerungsstein aufgestellt. Foto: Judith Michaelis

Rommerskirchen Beim Erntedankfest wurde ein Erinnerungsstein aufgestellt. Er ist ein Zeichen der Verbundenheit mit der Partnergemeinde Karstädt in Brandenburg. Für das nächste Jahr gibt es auch schon Pläne.

Nach Coronabedingter Zwangspause fand am vergangenen Sonntag in Rommerskirchen wieder der Erntedankumzug statt. 33 liebevoll geschmückte Trecker waren unterwegs, um unter anderem Erntekönigin Cornelia Lothmann, Pfarrer Thomas Spitzer und Bürgermeister Martin Mertens durch den Ort zu begleiten. „Es war super“, erzählt Elke Griese, Küsterin der Evangelischen Kirchengemeinde Rommerskirchen, die den Umzug in Zusammenarbeit mit dem Bürgerschützenverein Eckum und der Gemeinde organisiert. Auch die „Eckumer Hobbymusikanten“ waren wieder mit von der Partie und sorgten für den guten Ton. „Das Wetter war toll und die Zusammenarbeit mit allen perfekt. Lediglich das große Fest, das hinterher immer stattfindet, haben wir vermisst - aber das wird es im nächsten Jahr wieder geben“, so Elke Griese.

Am Sonntag konnte auch endlich die Aufstellung des Erinnerungssteins erfolgen, die schon für die Feier zum 825-Jährigen Jubiläum des BSV im letzten Jahr geplant gewesen war. Doch wie so vieles musste dieses Fest abgesagt werden. Der Stein kommt aus der Partnergemeinde Karstädt in Brandenburg, zu der die Gemeinde Rommerskirchen seit nunmehr 30 Jahren vielfältige freundschaftliche Kontakte pflegt. Vor allem die Evangelische Kirchengemeinde steht seit dieser Zeit in regem Austausch mit den Landfrauen der Partnergemeinde im Landkreis Prignitz. „Daher kam auch die Idee für den Ernteumzug“, erklärt Elke Griese. „Dort findet solch ein Umzug schon sehr lange statt.“ In Rommerskirchen gab es ihn zum ersten Mal im Jahr 2014.