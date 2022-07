Sicherheit in Rommerskirchen : Rommerskirchen erhöht die Zahl der Sirenen von drei auf elf

Rommerskirchen Nachdem eine Überprüfung beim bundesweiten Warntag vor einiger Zeit mangelhaft verlief, hat sich Rommerskirchen bei der Alarmierung nun sehr viel besser aufgestellt.

Zu den bereits vorhandenen drei Sirenen an den Feuerwehrgerätehäusern in Rommerskirchen, Evinghoven und Widdeshoven kamen im Mai zunächst vier weitere Alarmanlagen für den Katastrophenschutz, ehe jetzt die Sirenen am Feuerhaus in Butzheim an der B 477, am Rathaus in Eckum und an der Gemeinschaftsgrundschule Frixheim angebracht wurden. Kriterium für die Auswahl der Standorte war, dass mit ihnen das gesamte Gebiet der 60 Quadratkilometer großen Flächengemeinde akustisch abgedeckt werden konnte. Insbesondere nach der Flutkatastrophe an der Ahr und in der Eifel waren im Sommer 2021 verstärkt Anfragen aus der Bürgerschaft laut geworden, wie es um die Katastrophenalarmierung in Rommerskirchen bestellt sei. Die früheren Sirenen waren nach dem Ende des Kalten Kriegs in den 1990-er Jahren schrittweise abgebaut worden, folglich ist ihr durchdringender Klang heute vor allem jüngeren Menschen, insbesondere den nach der Jahrtausendwende geborenen, kaum noch bekannt. Ein bundesweiter Warntag im September 2019 mit Sirenenüberprüfungen erwies sich weithin als Flop und soll womöglich in diesem Jahr wiederholt werden.