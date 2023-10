Rat beschließt neue Satzung Rommerskirchen erhöht Gebühren für vorbeugenden Brandschutz

Brandverhütungsschau“: Hinter diesem etwas sperrig und bürokratisch klingenden Begriff verbirgt sich eine Aufgabe der Gemeinde, die prüft, ob Gebäude und Einrichtungen den Erfordernissen des Brandschutzes entsprechen. Dabei geht es um Immobilien, die in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes oder bei einer Explosion eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind. In Rommerskirchen ist die zugehörige Gebührensatzung mehr als 20 Jahre alt, die darin festgesetzten Gebührentarife sind nicht mehr annähernd geeignet, die entstehenden Kosten zu decken. Der Rat hat nun eine Erhöhung der Gebühren beschlossen.