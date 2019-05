Rommerskirchen: Historischer Ortswechsel : Planung für neuen Dorf- und Festplatz beginnt

Rommerskirchen Die Gemeinde hat das Grundstück für den neuen Festplatz inzwischen gekauft. 2021 könnte erstmals gefeiert werden.

Eine wichtige Hürde für den neuen Dorf- und Festplatz am Rommerskirchener Ortsausgang in Richtung Grevenbroich ist genommen. Wie Carsten Friedrich, Planungschef des Rathauses, jetzt im Rat berichtete, hat die Gemeinde das Grundstück inzwischen „pachtfrei erworben“. Damit kann sie nun konkret das bevorstehende Planungsverfahren ins Auge fassen.

Das Gelände wird als Dorf- und Festplatz ausgewiesen, der künftig in Regie des Bürgervereins verwaltet werden soll. Gleichwohl wird er auch anderen Vereinen für Feiern in einem Festzelt zur Verfügung stehen, soweit diese dies möchten. Dies gilt beispielsweise für die Karnevalsgeellschaft Rut-Wieß Rommerskirchen, die ihre Sitzungen seit Jahrzehnten in der Mehrzweckhalle am Nettesheimer Weg abhält.