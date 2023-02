Wettbewerb in Rommerskirchen Ergebnisse aus Fußverkehrs-Check liegen vor

Im Fußverkehrs-Check gab es vier Handlungsfelder: Barrierefreiheit, Verkehrssicherheit, Sicherheit für Kinder und Aufenthaltsqualität. Ziele waren u.a., Barrieren abzubauen (Stolperkanten und Höhendifferenzen beispielsweise), Geschwindigkeiten anzupassen und Nutzungskonflikte zu vermeiden, eindeutige Sichtachsen zu schaffen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen. Besonders wurde auf die Sicherheit der Kinder an Schulen und Kitas geschaut. Einige der erarbeiteten Maßnahmen zu Verbesserung lassen sich kurzfristig umsetzen, wie ein barrierefreier Zugang zum Rathausvorplatz mit einer Rampe oder Fahrbahnmarkierungen erneuern oder herstellen. Andere werden mittel- und langfristig umgesetzt so zum Beispiel die Oberflächenverbesserung des Gehwegs Venloer Straße, die Herstellung eines Gehwegs am CAP oder auch die Erhöhung der Aufenthaltsqualität an der Kastanienschule, inklusive Querung der Straße.