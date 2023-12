Menchen mit Handicap in Rommerskirchen Vivien Finken: Beispiel für erfolgreiche Integration

Die 20-Jährige aus Rommerskirchen absolviert von 2020 bis 2023 eine geförderte Ausbildung zur Tischlerin im Berufsbildungswerk Neuwied. Das bedeutete auch, dass sie bereits mit 16 Jahren unter der Woche in einem Internat wohnte, wo sie viel Unterstützung erhielt, um ihre Ausbildung zu machen. Vorausgegangen war eine Berufsberatung, denn wie so viele Jugendliche wusste auch Vivien Finken zunächst nicht, was sie beruflich machen wollte. „Es war klar, dass ich keinen Bürojob machen wollte, bei dem ich still sitzen muss. Ich wollte mich bewegen.“ Die Beratung hat sich gelohnt, und auch die geförderte Maßnahme in Neuwied. Denn: Im Sommer legte sie ihre Gesellenprüfung ab. Und am Ende fanden Klaus Fischer und sie über die Praktika zusammen, aus denen eine Übernahme nach der Ausbildung in ein festes Arbeitsverhältnis wurde, wiederum gefördert von der Agentur für Arbeit.