Abfallentsorgung in Rommerskirchen : Wie der Bioabfall in der Gemeinde möglichst umweltgerecht entsorgt wird

Rommerskirchen Das Thema Recycling spielt vor dem Hintergrund der knapper werdenden Ressourcen und der angestrebten Nachhaltigkeit eine zunehmend wichtiger werdende Rolle. Ungeachtet der Tatsache, dass Bioabfall wirtschaftlich und ökologisch sinnvoll recycelt werden kann (etwa zu Kompost), wird in vielen Haushalten der Bioabfall bisher nicht getrennt vom Restmüll gesammelt.

Wer als Bürger der Gemeinde umweltbewusst mit seinen Bioabfällen umgehen möchte, hat dabei folgende Möglichkeiten. Fallen diese einmal in besonders großen Mengen an, können diese an der Kompostierungsanlage des Rhein-Kreises Neuss in Korschenbroich-Glehn (Autobahnausfahrt A 46 Grevenbroich Kapellen, direkt an der L 116) abgeliefert werden – allerdings nur gegen Entrichtung einer Gebühr.