Elternlotsen in Rommerskirchen : Mit Warneweste und Kelle im Einsatz

Am Nettesheimer Weg helfen Lotsen den Grundschülern, sicher die Straße zu überqueren. Foto: Dieter Staniek

Rommerskirchen Ehrenamtliche Elternlotsen leiten morgens Grundschüler in Rommerskirchen sicher über die Straße. Das Team sucht aber noch Verstärkung.

Von Christine Sommerfeld

Mit Spannung erwarten die i-Dötzchen ihren ersten Schultag nach den großen Ferien. Für die Kinder ist dann vieles neu – und auch der Schulweg muss erst eingeübt werden. Aber auch die älteren Grundschüler können durchaus noch Hilfe dabei gebrauchen, die Straße zu überqueren. In Rommerskirchen stehen dazu ehrenamtliche Helferinnen und Helfer an der Gillbachschule bereit – bei Wind und Wetter frühmorgens an jedem Schultag. Das Team aus Eltern und Großeltern, das seit rund sechs Jahren von Claudia Schmädicke koordiniert wird, ist mit Warnwesten und Kellen ausgestattet vor der Schule am Nettesheimer Weg zur Stelle und sorgt dafür, dass die Kinder ihre Grundschule sicher erreichen.

Rommerskirchen ist zwar eher eine beschauliche, übersichtliche Gemeinde, doch am frühen Morgen herrscht auf dem Nettesheimer Weg dennoch reger Autoverkehr: Bewohner des Neubaugebiets fahren zur Arbeit, Eltern bringen ihre Kinder mit dem Auto zur Schule, hinzu kommen die Schulbusse aus Sinsteden und Vanikum. „Es wäre sicherer für alle, wenn die Kinder aus dem Neubaugebiet möglichst zu Fuß zur Schule gehen und nicht mit dem Auto gebracht würden“, regt die Elternlotsin an – selbst Mutter von vier Kindern, von denen das jüngste bis zu den Sommerferien noch die Gillbachschule besucht. Ihr Vorschlag: „Die Eltern können sich doch abwechseln und die Erstklässler in den ersten Monaten zu Fuß begleiten, und wenn es dann im Frühjahr morgens wieder heller ist, können die Kinder in Gruppen zusammen zur Schule gehen.“

Info Elternlotsen in Rommerskirchen Freiwillige Helfer Wer das Team der Elternlotsen nach den Sommerferien verstärken will, kann sich im Sekretariat der Schule melden. Ein Einstieg ist auch während des Schuljahres jederzeit möglich. Gillbachschule Die Gillbachschule ist am Nettesheimer Weg 44 in Rommerskirchen zu finden. Telefon Sekretariat: 02183 / 75 03.

Am Nettesheimer Weg werden sie dann von jeweils zwei Elternlotsen erwartet. Die stellen sich, wenn der Weg frei ist, Rücken an Rücken auf die Fahrbahn und geben jeweils einer Gruppe von Kindern zwischen ihnen sicheres Geleit über die Straße, die zwischen Neubaugebiet und Schule verläuft. Die meisten Autofahrer halten selbstverständlich an, wenn sie die Elternlotsen in ihren leuchtenden Westen sehen, aber das sei leider nicht immer so, berichtet Claudia Schmädicke: „Manche Fahrer haben kein Verständnis dafür, dass wir in ihren Augen den Verkehr aufhalten“, bedauert die 52-Jährige. Einige Fahrer würden sich auch nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung auf maximal 30 Stundenkilometer halten – oder so an der Straße parken, dass sie mit ihrem Fahrzeug die Sicht behindern. „Dann sprechen wir diejenigen auch darauf an“, berichtet die Lotsin. Zu den Aufgaben des Lotsenteams gehöre es darüber hinaus, bei der Ankunft der Schulbusse dafür zu sorgen, dass es beim Aussteigen der Schüler kein Gedränge an den Sperrgittern gebe.