Ellen Klingbeil aus Rommerskirchen Aktiv für die Gemeinde und das Brauchtum

Auch dem Brauchtum sind sie und ihr Mann Horst eng verbunden, so war das Paar 1999 auch Klompenkönigspaar bei den Sinstedener St. Maternus-Schützen. „Wir waren immer aktiv, auch meine Eltern schon“, berichtet sie. Auch wenn sie seit eineinhalb Jahren nun in Eckum wohnt, weil das Haus in Sinsteden für Ellen und Horst „einfach zu groß geworden war“, hängt ihr Herz doch sehr an Sinsteden. „Aber manchmal muss man auch Vernunftsentscheidungen treffen. Wir fühlen uns auch in Eckum sehr wohl und können alles fußläufig erreichen.“ In der Zeit ihres politischen Engagements habe sie den Umbruch Rommerskirchens voll mitgestaltet, wie sie sagt. „Die Gemeinde hat sich super entwickelt, da bin ich sehr zufrieden“, sagt sie.