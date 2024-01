Bauen in Rommerskirchen Wenn der Traum vom Haus wahr wird

Thorsten Gersdorf und seine Frau Petra Gersdorf-Theis haben zwei gemeinsame Kinder, für die der Platz im jetzigen Haus einfach zu klein geworden ist. Sein Sohn hat im Moment nur ein Durchgangszimmer mit wenig Privatsphäre, die er spätestens in der Pubertät brauchen und einfordern wird. „Wir leben aktuell in einem alten umgebauten Haus meiner Großeltern. Vieles haben wir hier handwerklich selbst gemacht, aber je älter die Kinder werden, desto mehr fehlt uns leider der Platz hier vor Ort." Dazu kommt noch, dass Thorsten Gersdorf und seiner Tochter ein richtiger Garten fehlt, in dem man Fußball spielen und sich austoben kann. „Ich bin leidenschaftlicher Hobbygärtner, wir selbst haben aber keinen richtigen Garten, sondern aktuell nur einen Innenhof. Es ist schwierig, dort etwas anzupflanzen wie Kartoffeln oder Ähnliches. „Im Kamp“ gibt es die Möglichkeit Parzellen zu pachten, um dort im Sinne der Nachhaltigkeit auch so etwas wie einen Nutzgarten entstehen zu lassen. Wir haben uns auch gleich für zwei Stück beworben", sagt Gersdorf. Der Wunsch der Familie ist es, sich so weit wie möglich selbst zu versorgen und die fehlenden Dinge regional einzukaufen. Die Familie achtet schon seit Jahren darauf, immer nachhaltiger zu werden und etwas für die Umwelt zu tun. Sie versucht schon lange, von fossilen Brennstoffen wegzukommen und ökologischer zu werden. Angefangen vom eigenen Elektroauto bis jetzt hin zum ökologischen Smart Home. „Wenn alles steht und fertig ist, würde ich mir wünschen, dass wir ein Zuhause haben, das nach Fertigstellung der Programmierung, optimal die Ressourcen und den Geldbeutel schont", erklärt der zukünftige Eigentümer. Nach seinen Vorstellungen und Wünschen wird dann die gesamte Heizungssteuerung über Temperatursensoren erfolgen, das Licht wird automatisch ausgeschaltet, wenn niemand zu Hause ist, und über eine intelligente Steuerung kann dann die Energie der Photovoltaikanlage im Warmwasserspeicher und im Heizkreislauf zwischengespeichert werden, wenn der geplante Batteriespeicher voll ist. Ein Zusammenspiel aus KI und Intelligentem Haus.