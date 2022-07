Bandfestival „Frixheimer Sommer“ : Ein Hauch von USA in Rommerskirchen

Beim Open-Air-Konzert neben der Kreuzkirche im Rahmen des Bandfestivals gastierte die Formation "For the sake of the song". Foto: Georg Salzburg (salz)

Frixheim Beim „Frixheimer Sommer“ gastierte die Formation „For the sake of the song“ mit Grevenbroicher Musikern. Die Songs sind stark von Vereinigten Staaten inspiriert.

Nach zweijähriger pandemiebedingter Pause startete die zehnte Auflage des Musikevents „Frixheimer Sommer“. Den Anfang machte am 2. Juli die Band „KVR – kurz vor Rente“ mit Fünfziger- bis Achtziger-Jahre-Rock´n Roll, Beat und Bluesrock. Am vergangenen Samstag folgte das zweite Event: Die Formation „For the sake oft the song“ mit Grevenbroicher Musikern spielte vor rund 100 Musikfans. Es wären sicher einige Dutzend mehr gewesen, wenn es nicht kurz vor dem Auftritt zu regnen angefangen hätte.

Auf der Wiese neben der Kreuzkirche wurde lebensfrohe Lässigkeit zelebriert, dem neuen Pfarrer Thorben Golly stand die schwarze Lederjacke bestens. Es wehte rauer Wind, fast so wie beim Nordseeurlaub. Erfreulicher Effekt: Die Wolken waren schnell weggeweht, sie machten Platz für einen blauen Himmel und für gute Laune. Kuchen, Bier und Fritten schmeckten, und das war auch gut so: Hunger und Durst der Besucher reichten aus, um den Musikern ihre Gage zu zahlen.

Man merkte, dass die Besucher sich viel zu erzählen hatten: Mal wurde der Musik intensiv gelauscht, dann wieder diente sie als Hintergrundgeräusch für Gespräche, die endlich wieder ohne Maske oder sonstige Beschränkungen möglich sind. Stefan Wehlings und Willie Görgens sind Singer-Songwriter mit jahrzehntelanger Bühnenerfahrung. Sie wurden am Bass begleitet von Hein Paffenholz. Görgens bezeichnet die Musikrichtung als „Jingle-Jangle-Pop“. Es waren fast alles Eigenkompositionen, die dem Publikum da geboten wurden.

Stefan Wehlings verriet, dass die Musik stark von den USA inspiriert sei, von der Weite des Landes, der Freiheit – und von Alltagsbeobachtungen. Manuel Odenthal konnte seinen Job im Sitzen erledigen, hatte er sich doch für das Percussion-Instrument Cajon entschieden. Hurtig eroberte Simone Kleuters (geborene Zimmer) die Bühne – sie hatte vor mehr als 30 Jahren häufiger uftritte mit Willie Görgens und klinkte sich jetzt kurz als Sängerin ins Geschehen ein. Manchmal bekam das Publikum eine Übersetzung der durchweg englischen Texte. Das hörte sich dann etwa so an: „Ich bin betrunken genug, um dir zu sagen, dass ich dich nicht mehr will.“ Keiner der Besucher hatte so viel Kölsch getrunken, um der Band zu signalisieren, dass sie nicht mehr spielen solle – im Gegenteil. Die Laune war bestens.