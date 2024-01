Doppel-Jubiläum in Rommerskirchen Werner Petrozzi – Feuerwehr-Urgestein und Ratsherr

„Werner Petrozzis Wort hat im Rat stets Gewicht, wenn er sich bei wichtigen Themen zu Wort meldet“, sagt Martin Mertens. Seinen Bekanntheitsgrad hatte sich Petrozzi schon vor seiner Zeit als Lokalpolitiker erworben: So hat ihn die Feuerwehr bereits von Kindesbeinen an fasziniert: Seit 1974 gehört er mittlerweile dem Löschzug Rommerskirchen an – in diesem Jahr wird also ein Goldjubiläum fällig. 16 Jahre lang zählte der Gemeindebrandinspektor als Stellvertreter von Werner Bauer zur Gesamt-Rommerskirchener Feuerwehrleitung.