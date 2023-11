Feuerwehr Rommerskirchen Anerkennung für die Einsatzkräfte in der Gemeinde

Längst haben die Brandschützer Aufgaben, die weit über ihre ureigene Zuständigkeit hinausreichen: Bis Ende Oktober machten reine Brandeinsätze nicht einmal ein Fünftel der bis dahin 105 Einsätze aus (2022 waren es 132). Lediglich in 17 Fällen musste die Feuerwehr wegen Bränden ausrücken. Den Hauptanteil der Einsätze machten Hilfeleistungen aus, wobei auch hier mit 68 Einsätzen gegenüber 98 im Vorjahr ein deutlicher Rückgang zu verzeichnen ist. Dies liegt sicher nicht zuletzt daran, dass es in diesem Jahr bislang „nur“ 13 Wasser- und Sturmeinsätze gab. Jeweils 13 Mal wurden Menschen sowie Tiere aus einer Notlage befreit. Erst unlängst konnte ein an der abschüssigen Böschung in den Gillbach gerutschtes Pferd unverletzt aus diesem gerettet werden. Auch bei der Prävention, zum Beispiel in Kindergärten und Schulen, leisten die Retter wichtige Arbeit. Bei den Jubilarehrungen stand Frank Leyser an der Spitze, der seit mittlerweile 40 Jahren dem Löschzug Rommerskirchen angehört.