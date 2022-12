Bekannte Rommerskirchener Ehepaar Schlömer hat viel zu feiern

So richtig begreifen kann er das nach eigener Aussage noch nicht. „Ich fühle mich nämlich überhaupt nicht so“, sagt der Jubilar in spe. Weil er und seine Frau in der Gemeinde wegen ihres vielfältigen ehrenamtlichen Engagements sehr bekannt sind, dürfte die Zahl der Gratulanten im gemeinsamen Heim an der Frixheimer Straße groß sein. „Ab 11 Uhr ist dann bei uns Tag der offenen Tür“, kündigt Matthias Schlömer an. Für die CDU sitzt er im Gemeinderat und als sachkundiger Bürger im Kreistag, er ist Kirchenvorstand in der Gemeinde St. Martinus Nettesheim und als „Vize-Präses“ bei der KG Rut-Wieß auch dem Karneval sehr verbunden. Sein Karnevalsclübchen „Altfunken“ hat seinen Besuch am Geburtstag schon angekündigt. Und dann sind da natürlich noch die Schützen aus der Bruderschaft Frixheim, die für ein anderes erfreuliches Ereignis im Hause Schlömer sorgten. 31 Jahre lang war Matthias Schlömer dort Brudermeister; in diesem Jahr wurde er zum Ehrenbrudermeister ernannt. Darüber hinaus erhielt er den „Goldenen Stern“ des Diözesanverbandes, eine sehr hohe Auszeichnung, die nur ganz selten vergeben wird. Da der eigentlich als Laudator für seinen Freund vorgesehene Wolfgang Kuck am fraglichen Termin leider erkrankt war, sprang ein Abgesandter des Diözesanverbandes ein.