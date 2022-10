Ehejubiläum in Rommerskirchen : Ehepaar Koschnik feiert Diamante Hochzeit

Rommerskirchen Stolze 60 Jahre sind Heinrich und Anna Sofia Koschnick verheiratet. Zur Feier ihres Ehejubiläums bekam das Paar eine Menge Besuch.

Heinrich Koschnick (84) war Elektriker, bis zum Ruhestand war er für Temperaturregelungen und Gasbrenner bei den damaligen VAW in Allrath zuständig. Anna Sofia Koschnick (80) arbeitete bis das erste Kind kam in Dormagen als Verkäuferin. Das große Hobby von Heinrich Koschnick ist nach wie vor der Fußball. Aktiv war er als Mittelstürmer und Linksaußen für die DJK Eintracht Hoeningen, ein Hobby, für das auch das Schützenwesen beim Bürgerverein Evinghoven zurückstehen musste, wo er den Schwarzen Husaren angehörte. Zudem ist er Fan des 1. FC Kaiserslautern, für den in seiner Jugendzeit Fritz Walter und etliche andere Weltmeister von 1954 antraten. Blumen und ihr heimischer Garten sind die Leidenschaft von Anna Sofia Koschnick. Die hat sie offenbar vererbt, denn ihre in Neuss lebende Tochter hat sich auf dem Grundstück der Eltern in Evinghoven gleichfalls einen Garten angelegt.