Ehejubiläum in Rommerskirchen 65 Jahre verheiratet – Silvesterliebe ist ein Dauerbrenner

Schreiner von Beruf, hat Heinz Huth (89) 45 Jahre lang in einer Vanikumer Schreinerei gearbeitet. Seine Frau Christel (86) war vor der Heirat als Verkäuferin tätig, so im einstigen „Tante-Emma Laden“ Kaesmacher in Butzheim und zuletzt bei Woolworth in Köln, wo ihr künftiger Mann sie gern mit dem Motorrad abholte.