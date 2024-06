Brauchtum in Rommerskirchen Eckumer Schützen feiern familienfreundlich im Sonnenschein

Bereits am Freitagabend strahlten der neue Schützenkönig aus dem Marinezug Frank Dickopf und seine Lydia zur Eröffnung des Eckumer Schützenfestes mit der Sonne um die Wette. „Man merkt den beiden wirklich sehr an, wie viel Freude ihnen ihr neues Amt macht und mit welcher Leidenschaft sie es ausüben", sagte Daniel Wiederhold, 2. Vorsitzender des Schützenvereins. Beim Königball und der Krönung feierten, mit musikalischer Unterstützung der Coverband „Klangstadt", rund 350 Gäste bis in die tiefe Nacht ihr neues Königspaar.