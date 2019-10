Musik in Rommerskirchen : Hobbymusikanten im Aufwind

Musik in Rommerskirchen

Eckum Nach der großen Krise 2018 wuchs die Mitgliederzahl der Kapelle zuletzt wieder.

Für die Eckumer Hobbymusikanten hat ungeachtet des zuletzt doch recht goldenen Oktobers bereits die Vorweihnachtszeit begonnen. „Let it snow“ war denn auch nur eines der Stücke, das die Truppe um ihren Vorsitzenden Jürgen Trefzger am Montagabend in der Gillbachschule probte.