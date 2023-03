Event in Rommerskirchen Eckumer Entenrennen startet zum 18. Mal am Gillbach

Der Startschuss für das Eckumer Entenrennen erfolgt am 23. April um 14 Uhr an der Gillbachbrücke am Rosenweg. Von dort legen die Plastik-Tiere eine Strecke von ungefähr 650 Metern bis zum Ziel an der Brücke am Steinbrink zurück. Nach dem Rennen sind alle Zuschauer sowie die Kinder mit ihren Familien eingeladen, einen gemütlichen Nachmittag auf der Schützenwiesen zu verbringen. Die Kleinen können sich auf dem Spielefest unter dem Motto „Die Ente in der Unterwasserwelt“ nach Lust und Laune austoben. Für das leibliche Wohl sorgen wieder eine Cafeteria, ein Grillstand und ein Getränkewagen.