Feiertage in Rommerskirchen Osterfeuer in zwei Ortsteilen

An der Samariterkirche am Eckumer Grünweg brennt am Karsamstag, 8. April, das Osterfeuer im Anschluss an einen um 18 Uhr beginnenden evangelischen Familiengottesdienst. In der katholischen Gemeinde St. Peter in Rommerskirchen wird das Osterfeuer am Karsamstag anlässlich der Feier der Osternacht entzündet, die um 21 Uhr in der Pfarrkirche St. Peter beginnt.