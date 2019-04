Jubiläumsvorbereitungen in Rommerskirchen: Eckum feiert seine 825-jährige Geschichte

Jubiläumsvorbereitungen in Rommerskirchen

Der Spar-Laden der Familie Kux an der Ecke Eckumer Berg und Bahnstraße im Jahr 1959. Foto: Familie Kux

Rommerskirchen Das vom Bürgerschützenverein verantwortete Programm fürs Jubiläumsjahr 2020 nimmt Gestalt an.

Auftakt soll im Frühling sein, womöglich im März 2020. „Dazu haben wir einen Archäologen eingeladen, der die Ausgrabungen in Eckum begleitet hat und einen Vortrag halten soll“, kündigt Martin Lambertz an. Es wird nicht die einzige Veranstaltung sein, bei der Interessierte Wissenswertes aus Eckums langer Historie erfahren können. Weitere Referate, eine Ausstellung, ein informativer Spaziergang auf dem historischen Wanderweg und ein umfangreiches, vierteiliges Buch einschließlich eines ortsbezogenen Gewerbelexikons, das aus Anlass des Jubiläums erscheinen wird, sind fest vorgesehen.

Höhepunkt soll ein Festwochenende am 19./20. September 2020 werden, mit einer Abendverstaltung am Samstag samt Live-Musik und/oder Discjockey und einem bunten Markt am Sonntag, bei dem sich die Dorfgemeinschaft inklusive der heimischen Unternehmen präsentieren kann. Verbunden wird das Ganze mit dem Erntedankfest der Evangelischen Kirchengemeinde und dem Besuch von Gästen aus der befreundeten brandenburgischen Gemeinde Karstädt. „Unser Ziel ist es, einen Beitrag zur Erhaltung der Dorfgemeinschaft zu leisten und ein Jubiläumsjahr zu gestalten, das alle Eckumer einbezieht und jedem die Möglichkeit der Beteiligung gibt“, betont Martin Lambertz.