Freizeit in Rommerskirchen : Drei Vereine springen ab – Grillhütte aus Nettesheim ist noch zu haben

Freizeit in Rommerskirchen

Die Gemeinde hofft, die alte Grillhütte aus Nettesheim noch an einen Interessenten vermitteln zu können. Foto: Gemeinde

Nettesheim Nun ist auch die Gemeinde bereit, die alte Grillhütte vom Sportplatz Nettesheim an Privatleute kostenlos abzugeben. Ab- und Aufbau sowie Transport müssen die neuen Eigentümer übernehmen.

Der Verwaltungschef bedauert die Rückzieher der Clubs. Wahrscheinlich war den Vereinsverantwortlichen der Aufwand letztendlich doch als zu groß erschienen, zumal für das Häuschen eine Baugenehmigung benötigt wird. Bedingung war außerdem, dass die neuen Eigentümer die Grillhütte in Eigenregie ab- und an einem neuen Standort wieder aufbauen; auch für den Transport hätten sie sorgen müssen. Daran wird sich auch nichts ändern; die Gemeinde hatte schon vor dem Start der Verlosungsaktion deutlich gesagt, dass sie sich an den Arbeiten nicht beteiligen werde.