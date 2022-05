Wettbewerb in Rommerskirchen : Drei Orte erfolgreich bei „Unser Dorf hat Zukunft“

Die Dorfralleye in Vanikum war eine Aktion in 2021 Foto: Stephan Scharfenberg

Vanikum/Widdeshoven-Hoeningen/Eckum Auch Ortschaften in Rommerskirchen haben beim Kreiswettbewerb von „Unser Dorf hat Zukunft“ mitgemacht und waren erfolgreich. Wir stellen sie vor.

/ Der BSV Eckum konnte für das Dorf einen zweiten Preis erreichen und darf sich über ein Preisgeld in Höhe von 700 Euro freuen. Der Schützenverein Widdeshoven-Hoeningen belegte einen dritten Platz und bekommt dafür 500 Euro. Auch der Föderverein zur Brauchtums- und Heimatpflege Vanikum landete auf einem dritten Platz, erhält aber zusätzlich einen Sonderpreis in Höhe von 400 Euro, was einen Gesamtbetrag von 900 Euro ergibt.

Auch in Widdeshoven-Hoenigen ist die Überraschung über den dritten Platz groß. „Das ist super, wir freuen uns wirklich sehr“, sagt Hans Beckers vom Bürgerschützenverein. In den letzten zwei Jahren habe man in der Schützenhalle an der Rathausstraße einige Renovierungsarbeiten vorgenommen. „Aus einer Gaststättenauflösung konnten wir günstig Geschirr und Einrichtungsgegenstände erwerben“, so Beckers. Nun sei dort Platz und Equipment für 100 Personen vorhanden. Mit dem Preisgeld will der Verein weitere Anschaffungen für die Schützenhalle tätigen.