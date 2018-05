Rommerskirchen: Drei Autos aufgebrochen

Drei Autos in Rommerskirchen aufgebrochen

Rommerskirchen Im Rommerskirchen sind in der Nacht zu Mittwoch drei Autos aufgebrochen worden. Die Polizei sucht Zeugen.

An der Paul-Klee-Straße traf es einen Audi. Die Täter hatten es in diesem Fall auf das festverbaute Navigationsgerät abgesehen. Unweit von diesem Tatort fielen an der Albrecht-Dürer-Allee ein BMW und ein VW Autoaufbrechern zum Opfer.