Kandidaten aus Rommerskirchen Dorfwettbewerb mit Eckum und Vanikum

Die sechsköpfige Jury startete am Dienstag ihre Tour in Rommerskirchen, wo der Bürgerschützenverein Eckum und der Förderverein Vanikum seit Jahrzehnten für ihre Ortschaften für den Wettbewerb fit machen. In der Vergangenheit zählten Nettesheim-Butzheim und Oekoven zu den Teilnehmern und am Ende auch zu den Gewinnern. Ziel des Wettbewerbs Unser Dorf hat Zukunft“ ist es, die individuellen dörflichen Strukturen auf Grundlage ihrer historischen und landschaftlichen Rahmenbedingungen zu erhalten und auszubauen. Zugleich sollen die Belange von Natur und Umwelt bewusst gemacht und gefördert werden.