Ärztin aus Rommerskirchen „Doktor Maria“ gibt Notfall-Tipps für Eltern

Was tun, wenn es meinem Baby nicht gut geht, wenn es Fieber hat oder hustet? Was, wenn es vom Wickeltisch gefallen ist oder sich an etwas verschluckt hat? Die Antworten darauf weiß die Ärztin Maria Bordelius aus Rommerskirchen. Auf den Social Media-Kanälen Instagram, TikTok und YouTube gibt sie mit Hilfe von Videos Tipps, wie man sich in solchen Notfall-Situationen verhält. Damit auch Menschen Zugang zu ihren Tipps bekommen, die Social Media nicht nutzen, hat Maria Bordelius ein Buch geschrieben, das in einigen Wochen erscheinen wird.