Sport in Rommerskirchen : DJK trödelt aus Solidarität mit den Hochwasseropfern

Ein durch das Hochwasser zerstörter Klassenraum an einer Schule in Swisttal-Heimerzheim. Die DJK Hoeningen will Flutopfern helfen. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Hoeningen Die Veranstaltung am Samstag auf der Anlage an der Stephanusstraße soll aber auch ein Treffpunkt für all jene sein, die aufgrund der Corona-Pandemie wenig Kontakte hatten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

(ssc) Im Juli hatten die DJK Hoeningen bereits mehrere Lkw-Ladungen mit Sachspenden an die Ahr geschickt, um dort den von der Hochwasserkatastrophe besonders betroffenen Menschen zu helfen. Damit will es der Verein um die neue 2. Vorsitzende Eva Zimmermann, die in dieser Woche mit anderen in Heimersheim bei einem Winzer Fluthilfe leistete, aber nicht bewenden lassen. Am Samstag, 14. August, organisiert die DJK auf ihrer Anlage an der Stephanusstraße von 10 bis 17 Uhr einen Trödelmarkt mit Hüpfburg, Kaffee und Kuchen, dessen Erlös zu einem erheblichen Teil in die Unterstützung der Hochwasseropfer fließen soll.

„Das Geld aus dem Verkauf von Kaffee und Kuchen spenden wir zu 100 Prozent für diesen Zweck, die restlichen Einnahmen sind für unsere Jugendkasse vorgesehen“, berichtet Zimmermann. Für den Trödel sind noch Plätze frei; wer mitmachen möchte, kann sich per E-Mail an evazimmermann@web.de anmelden. Wichtig ist Zimmermann, dass bei der Veranstaltung jeder willkommen ist, auch Besucher, die nichts auf dem Trödel erstehen möchten. „Es soll auch ein Treffpunkt für alle sein, die sich aufgrund von Corona lange nicht oder nur selten gesehen haben“, erklärt sie. Da die Veranstaltung an der frischen Luft stattfinden werde, sei auch das Ansteckungsrisiko gering.

(ssc)