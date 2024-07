Politik in Rommerskirchen Disput über Protokoll zur Ratssitzung

Ein Argument, dass CDU-Ratsherr Holger Hambloch nicht gelten lassen wollte: Die Erstellung eines solchen Protokolls könne nicht an einer Person hängen, betonte er. Und weiter: Es sei „unsäglich, dass wir uns hier von Ihnen fünf Minuten anhören müssen, was nicht geht“, sagte er an Sarikaya gewandt. Als SPD-Fraktionsführerin Annette Greiner in Zweifel zog, ob der Aufwand gerechtfertigt sei, konterte Hambloch mit der Frage, ob sie etwas verbergen wolle, was Greiner zurückwies. Die Sozialdemokratin wies allerdings darauf hin, dass Informationen aus dem nicht-öffentlichen Teil ohnehin nicht an die Bürger weitergegeben werden dürften. Schließlich stimmte eine Mehrheit der Ratsmitgliedeer dafür, dass nur ein Wortlautprotokoll des öffentlichen Teils angefertigt werden solle. Bürgermeister Mertens mochte trotzdem nicht versprechen, dass dieses Protokoll bis zur nächsten Ratssitzung am 29. August fertig sei.