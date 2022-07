Kultur in Rommerskirchen : Diskussion um angeblich instabiles Wegekreuz

Rommerskirchen Seit über 200 Jahren steht auf der Straße zwischen Anstel und Evinghoven ein Wegekreuz. Daran hat sich jetzt eine Diskussion entzündet. Warum sie unnötig ist.

Wenn eine Situation, die völlig undramatisch ist, zu einem viel diskutierten Thema wird, so dass sich selbst die Gemeinde aufgefordert sieht, erklärend einzugreifen, dann kann es gleichwohl einen guten Grund haben: Dass es den Bürgern wichtig ist. Deren Herz scheint jedenfalls am Wegekreuz zu hängen, dass am Straßenrand zwischen Anstel und Evinghoven steht. Weil es mit Seilen gesichert ist, kam die Sorge auf, dass dort Spaziergängern oder Rad- und Autofahrern Gefahren drohen.

Gut gesichert ist das Wegekreuz zwischen Anstel und Evinghoven, von dem keine Gefahr ausgeht. Foto: privat

Nicole Musiol, Leiterin des Fachbereichs Kunst und Kultur, Untere Denkmalbehörde, Archiv und Ehrenamt, versichert: „Es besteht keine Gefahr für Leib und Leben, sofern man nicht auf dem beschädigten Kreuz herumturnt oder versucht, es selber wieder zu richten.“ Auch Zwei- oder Vierradfahrer können unbesorgt die Stelle passieren: „Es besteht ausreichend Abstand.“

Nach Angaben der Gemeinde ist dieses Wegekreuz im vergangenen Jahr durch einen Unfall beschädigt worden. „Es ist in Privatbesitz und steht unter Denkmalschutz“, erklärt Musiol. „Daher sind sowohl die Gemeinde als auch der Landschaftsverband Rheinland (LVR) eingebunden worden. Um die Reparatur muss sich allerdings der private Besitzer kümmern, was er auch tut.“ Laut Gemeinde ist der aktuelle Sachstand so: Ein Kostenvoranschlag eines Steinmetzes wurde geprüft und gemeindeseitig sowie vom LVR positiv beschieden. Die Genehmigung wurde erteilt. Das ist laut Rathaus schon geraume Zeit her. Der Besitzer des Wegekreuzes steht aber weiter mit dem Steinmetzbetrieb in Kontakt. Musiol: „Dieser hat – wie viele Handwerker derzeit – einfach sehr viel zu tun. Wir warten also auf die Reparatur, und das Wegekreuz wird bald wieder erstrahlen.“