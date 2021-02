Kostenpflichtiger Inhalt: Bildung in Rommerskirchen : Digital-Investitionen in Schulen zahlen sich aus

Rektorin Schlangen und Bürgermeister Mertens an einer digitalen Tafel. Foto: Gemeinde Rommerskirchen

Rommerskirchen In die Klagen über Schwierigkeiten beim Homeschooling in der Corona-Krise stimmen die Rektorinnen in Rommerskirchen nicht ein. Rechtzeitig angeschaffte Technik erleichtert die Vermittlung des Lernstoffs.