Streit um Ratssitzung und Arbeit im Rathaus Rommerskirchen Kreis weist Dienstaufsichtsbeschwerden gegen Bürgermeister Martin Mertens zurück

Gleiches gilt, so heißt es in einem Schreiben von Kreisdirektor Dirk Brügge an Kunz, für den Vorwurf der „entgrenzten“ Arbeitszeiten in Teilen der Gemeindeverwaltung. Der Praktikant, so Brügge, sei im „Facebookdienst“ der Gemeinde eingesetzt gewesen, für den am Dienstcomputer ein Account mit Gemeinde-Logo eingerichtet worden sei. Der Computer sei zum Zeitpunkt der Nutzung durch Mertens frei zugänglich gewesen, der Inhalt der Facebook-Posts sei disziplinarrechtlich nicht relevant. Ob Mertens die Persönlichkeitsrechte des Praktikanten verletzt habe, kann, so Brügge, „dahingestellt bleiben“. Der Praktikant habe keine rechtlichen Schritte eingeleitet und zudem greife aufgrund des verstrichenen Zeitraums von mehr als fünf Jahren nach dem Landesdisziplinargesetz ein „Disziplinarmaßnahmeverbot wegen Zeitablaufs“.