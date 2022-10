Versuchter Diebstahl in Rommerskirchen : Aufmerksamer Nachbar ertappt zwei maskierte Männer bei Straftat

Versuchter Diebstahl in Rommerskirchen

Rommerskirchen Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete am Mittwoch, 5. Oktober, gegen 22.05 Uhr wie zwei maskierte Männer versuchten, den Wagen seines Nachbarn aufzubrechen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die weitere Hinweise geben können.

Der Vorfall ereignete sich auf der Feldstraße in Rommerskirchen, teilte die Polizei mit. Die mutmaßlichen Tatverdächtigen sollen jeweils mit einer Ski-Maske maskiert gewesen sein. Als der Nachbar die Unbekannten ansprach, entfernten sich diese vom Fahrzeug. Sie sollen in einen silbernen BMW in Richtung B477 weggefahren sein.