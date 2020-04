Rommerskirchen : Diebe stehlen Paletten im Gewerbepark

Rommerskirchen Von einem Firmengelände an der Melli-Beese-Straße in Rommerskirchen haben bislang unbekannte Täter in zwei Nächten mindestens 150 leere Paletten gestohlen.

Auch bei nahegelegenen Firmen an der Otto-Lilienthal-Straße schlugen die Diebe in den vergangenen Tagen zu. Das berichtet die Polizei.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Kripo ereigneten sich die Taten an der Melli-Beese-Straße am Karsamstag gegen kurz nach 2 Uhr sowie in der Nacht zu Mittwoch um kurz nach Mitternacht. Aufgrund der Menge an sperrigem Diebesgut ist anzunehmen, dass mehrere Personen die Paletten von dem umzäunten Gelände in ein geeignetes Fahrzeug schafften und sich anschließend mit ihrer Beute aus dem Staub machten.