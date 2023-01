Diebstahl nur mit großem Aufwand möglich Diebe stehlen Fotovoltaikanlage in Rommerskirchen

Die bislang unbekannten Täter schlugen in der Zeit von Mittwoch, 28. Dezember, 13 Uhr, bis Donnerstag, 29. Dezember, 18 Uhr, die Scheibe einer Firma an der Straße "Im Kamp" in Rommerskirchen ein und entwendeten eine Fotovoltaikanlage in einem niedrigen, fünfstelligen Wert.