Kriminalität in Rommerskirchen : Diebe brechen sechs Autos auf

(Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Rommerskirchen In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (13./14. August) sind in mehreren Ortsteilen Autos beschädigt worden. Die Polizei nennt einen Tatzeitraum zwischen 16 und 7 Uhr morgens. Demnach schlugen die Diebe auf der Mittelstraße in Eckum und dem Nelkenweg in Nettesheim bei einem Mercedes Vito und einem 5-er BMW jeweils die Seitenscheiben ein.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Inzwischen haben sich vier weitere Geschädigte bei der Polizei gemeldet, deren Autos auf identische Weise und zur gleichen Tatzeit aufgebrochen worden waren. Diese standen auf der Mozartstraße in Rommerskirchen, dem Nelkenweg in Nettesheim und der Straße „Zum Schützengrund“ in Butzheim. In allen Fällen handelte es sich um Modelle der Marke Mercedes. Die Diebe durchwühlten die Innenräume und die Handschuhfächer. Neben einem mobilen Navi erbeuteten sie etwas Münzgeld, eine Sonnenbrille und eine Sporttasche. Etwaige Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter 02131 3000 bei der Polizei zu melden.

(NGZ)