Literatur in Rommerskirchen Geschichten über das Wiederaufstehen

Der Sommer 2005 wird ihnen unvergesslich bleiben und zugleich omnipräsent. Denn jene Zeit markiert erstens den Beginn einer wundervollen Freundschaft; zweitens den Ausgangspunkt für eine Erfolgsstory: Sylvia Filz und Sigrid Konopatzki haben in diesen Tagen ihr 52. gemeinsames Buch herausgebracht: „Meerjungfrauen küssen gut“. Ein Roman von Frauen für Frauen. Es geht um Weichenstellungen und Entscheidungen für die Liebe oder den Job des Lebens – oder am Ende etwa Beides? Passend zum Weltfrauentag werden sie es jetzt innerhalb des Frauen-Cafés erstmals in einer Lesung im Ratssaal vorstellen.